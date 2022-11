México.-La actriz mexicana Mabel Cadena se ha ganado el cariño del público por su actuación en Black Panther: Wakanda Forever como la guerrera de Tlalocán, Namora, quien es acompañante de Namor, interpretado por Tenoch Huerta en la película de Marvel.

Durante su gira de promoción, la actriz ha revelado su preparación tanto física como mental para unirse a la franquicia más exitosa de Hollywood. Confesó que además de tener que aprender maya yucateco, no hablaba inglés antes de obtener su rol en Black Panther, por lo que tuvo que aprender a comunicarse en inglés también.

Sin embargo, su preparación física consistió mucho en desarrollar sus habilidades acuáticas. Mabel tuvo que aprender técnicas de natación, acrobacias y resistencias con un entrenador Olímpico Mexicano, sin embargo, la más importante era el «freediving».

Aquí en la CDMX contraté un entrenador olímpico. Yo le dije necesitas enseñarme a vivir en el agua. No quiero una técnica correcta lo que quiero es sentir que vivo en el agua, confesó la actriz para el podcast Hablando de Cine.

El «freediving» es una técnica que consiste en contener la respiración bajo el agua sin necesidad de un tanque de oxigeno. Una habilidad que resultaba bastante necesaria para la grabación de algunas escenas dentro de la película.

Mabel Cadena confesó que durante sus entrenamientos en Estados Unidos, su técnica dio muchos más frutos de lo esperado, pues para cuando terminó de demostrar todo su potencial fue informada que batió el récord de Tom Cruise, logrando mantenerse bajo el agua por 6 minutos con 35 segundos.

Con los entrenadores en EU yo terminé aguantando la respiración 6 minutos y medio, pero mi ego quedo herido porque mi coach me dijo: ‘que Kate Winslet había aguantado más de 7 minutos.

Oh wow on top of having to learn Yucatec Maya, Mabel Cadena (who plays Namora) didn’t speak English before being cast in Wakanda Forever either.

That is fckn IMPRESSIVE 😭 pic.twitter.com/ZvxcBu31IU

— Hernandy – El Niño Sin Amor (@Pollos_Hernandy) November 12, 2022