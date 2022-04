México.-Lyn May acusa a Anitta de robarle sus pasos de perreo: “Todas me copian”. En plena entrevista la vedette demostró su baile para comprobar que el icónico challenge de la cantante fue basado en ella.

En las últimas semanas Anitta se ha convertido tendencia luego de que se viralizó la sensual coreografía que realiza en su tema ‘Envolver’.

Sin embargo Lyn May sorprendió a sus seguidores al señalar que Anitta le había copiado ya que ella desde antes había demostrado sus sensuales pasos de perreo.

Anitta se ha consolidado como una de las cantantes más populares del momento, más allá de sus canciones la famosa también se ha hecho viral por sus sensuales pasos de baile.

En Tik Tok, Instagram y Facebook se han difundido diferentes videos de personas tratando de ejecutar los pasos de Anitta en la canción ‘Envolver’, generando así el ‘Anitta Challenge’.

Tras la popularidad que ha alcanzado Anitta a través de las redes sociales, Lyn May señaló que en realidad la cantante le había copiado sus pasos de baile para lanzar su Challenge.

En entrevista con el programa ‘La mesa caliente’, Lyn May acusó a Anitta de robarle sus pasos de perreo e incluso bailó frente a la cámara para demostrar sus declaraciones.

“Ella me copió a mi porque yo empecé primero. Todas me copian porque no saben hacer nada. No estudian y yo sí estudio”

“Estoy tomando clases de perreo, estoy tomando clases de canto”

LYN MAY

Durante su conversación Lyn May aseguró que se encuentra preparada para ir al concierto de Bad Bunny en donde espera poderlo abrazar.

Fuente Agencia