México.-En una sincera entrevista con Yordi Rosado, el experto en obtener toda clase de información, Lupillo Rivera confiesa que acordó con Belinda negar que andaban.

Lupillo Rivera destapa que el romance se dio durante su participación en La Voz Azteca en el 2019, aunque no recuerda muy bien cómo es que sus compañeros se dieron cuenta.

Yahir y Ricardo Montaner fueron los primeros en descubrir su romance con Belinda. Les guardaron el secreto e incluso, el veterano cantante lo aconsejo para llevar las cosas con calma para que nadie se diera cuenta.

Sin embargo, el rumor llegó a los oídos de la publicista del llamado ‘Toro del corrido’, quien lo encaró, pero él la ignoró ya que tenía un acuerdo con Belinda.

“Vamos a negarlo, nadie nos ha visto juntos, vamos a decir que es mentira”: acordaron Lupillo Rivera y Belinda.

“A Belinda yo nunca tuve que comprarle nada”, dice Lupillo Rivera

“Pasamos un tiempo muy agradable, tuvimos nuestra historia, nuestro tiempo”, dice Lupillo Rivera y asegura que sus declaraciones no afectan y mucho menos le faltan al respeto su esposa Giselle Soto, con quien habla de todo.

Por lo que sin más, “a todas las contadoras que ven por el bienestar de su dinero”, Lupillo Rivera les asegura que Belinda no es una mujer interesada y es que nunca le pidió nada.

“Orgullosamente a Belinda jamás tuve que comprarle nada, nunca le compré casa, nada de ese rollo… Lo de nosotros fue un tiempo divertido, un tiempo feliz y qué bueno”, asegura y recuerda que Belinda tiene sus negocios.

¿Belinda le pidió a Lupillo Rivera tatuarse en su honor?

Lupillo Rivera asegura que Belinda no le pidió tatuarse en su honor, él lo hizo por gusto. La actriz se las ingenió para inquietarlo. Le mostró tatuajes que sus fans se hicieron en su honor, y él, decidió que sería uno más.

“Tardaron 8 horas (en tatuarme)”, recuerda y asegura tener la grabación donde Belinda le pide no tatuarse: “Yo dije: ‘me pongo un tatuaje’, y ella me dijo: ‘no te lo pones’. Yo le dije: me lo pongo’”.

Fuente Agencia