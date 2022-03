Estados Unidos.-Chiquis Rivera publicó una serie de imágenes en su cuenta de Instagram en las que aparece en una alberca mostrando una gran sonrisa, mientras sus mascotas parecen hacer el intento por también refrescarse.

“Agradecida”, es la descripción con la que la hija de Jenni Rivera posteó las imágenes en su perfil, donde, como era de esperarse, sumó un sinfín de reacciones, incluso, su tío Lupillo Rivera, comentó:

“Chikis… what are you doing!? (Chiquis, ¿qué estás haciendo?)”, escribió el cantante.

El mensaje del artista tuvo respuesta por parte de los usuarios, quienes no pudieron evitar reírse con el comentario, sin embargo, hubo otros tantos que aprovecharon el momento, para lanzar críticas en contra de Chiquis y Lupillo Rivera.

“Pues no la enseñaste a cantar, ya que más puede hacer aparte de publicar la vida privada de los demás”, “¿Qué crees que está haciendo Lupillo? Viviendo su mejor vida”, “Ya te va a regañar el tío”, “Está disfrutando de la mañana”, “Me encanta el hecho de que es una familia en la que puedes confiar. Cómo se llevan, cómo se respetan. Me encanta. Los quiero”, son algunos de los comentarios que recibió el post de Chiquis Rivera.

A tan sólo un día de haber posteado el par de fotografías, éstas ya superan los 200 mil “me gusta” y, por lo visto, los mensajes van en aumento. Actualmente, la publicación acumula poco más de mil comentarios.

Chiquis Rivera, hija de Jenni Rivera, cuenta con más de 5 millones de seguidores en su cuenta de Instagram. La empresaria ha dejado en claro que le encanta estar en contacto directo con sus fanáticos, por lo que constantemente, comparte vídeos, imágenes o transmisiones en vivo en donde platica cómo va su día o su vida profesional.

