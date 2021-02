México.-Los artistas han aprovechado la cuarentena, debido a la pandemia de Covid-19, para mostrar varias facetas: Compartiendo divertidos sketches, algunos realizando conciertos virtuales y otros compartiendo algunas anécdotas que se dan en su vida diaria.

Siendo esto último lo que compartió Lupe Esparza, líder de Grupo Bronco, a través de sus redes sociales.

Vía Instagram, el intérprete muestra las dificultades que enfrenta al intentar comer con una careta puesta.

«Hola gente hermosa, no me digan que no les ha pasado esto, lo que me acaba de pasar a mí», inició su mensaje. «Cuando traes un ‘friego’ de hambre, traes la careta puesta, está tan limpia que no lo notas y le quieres dar un mordidon bruto (a la alita) y esto es lo que sucede».

¿Pero qué fue lo que le pasó? Pues la estrella terminó con la careta manchada, algo que causó la risa de sus seguidores.

