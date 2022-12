El protagonista de 40 y 20 relató que hace poco vio de nuevo a El Sol gracias a Miguel Alemán, un amigo en común, y lograron reestablecer el lazo que tenían, pero esto sirvió de poco ya que el intérprete de La incondicional volvió a comportarse de forma prepotente con él al poco tiempo.

“22 de años de peleados, nos volvió a juntar Miguel Alemán, yo dije ‘qué buena onda porque es un cuate que yo estimo y admiro’. Al año y medio volvió a ser la misma persona, me da mucha flojera eso. Una gente que no cambia y sigue, con las mismas cosas, pues créeme que no me quita el sueño en lo más mínimo”

Según señaló Jorge, en vez de que Luis Miguel intente estar en buenos términos con él, lo ha buscado para hacerle algunas reclamaciones, como que deje de hablar de él con la prensa.