México.-La Reina del Pop, Madonna Louise Ciccone anunció el pasado lunes 17 de abril su regreso a México con “The Celebration Tour”, gira con la que hará homenaje a las diferentes etapas de su carrera, desde sus inicios en los 80 hasta sus temas más recientes.

Pero quien no le pareció esta noticia es a Lucía Méndez, cabe de recordar que hace unos meses, la actriz revivió en el reality show de Netflix «Siempre Reinas», la supuesta pelea que tuvo hace años con Madonna.

Luego de darse a conocer la gira de la cantante estadounidense, el nombre de Lucía Méndez se hizo tendencia en las redes sociales, en donde usuarios de Twitter retomaron la polémica de la pelea y crearon memes.

En una trasmisión en vivo en la red social de TikTok, Méndez fue cuestionada sobre si acudirá al concierto que realice la intérprete de ‘La isla bonita’ en México.

“¡Ay, no! Definitivamente no. No me emociona mucho ir a ver a Madonna”, “No voy a ir a ver a Madonna, capaz que otra vez se enoja si me siento, ¡ay, no!”, respondió la actriz haciendo referencia al supuesto problema que tuvo con Louise Ciccone.

Lucia Méndez volvió a recordar en agosto de 2022 la pelea que tuvo hace años con Madonna durante un concierto de la Reina del Pop en México, asegurando en el reality show de Netflix, «Siempre Reinas», que si sucedió dicha pelea.

“Lo de Madonna sí sucedió, claro que sucedió”, señaló la actriz. Han pasado muchos años de ese concierto, sin embargo, Méndez sigue sosteniendo que la reina del pop la ofendió porque ella no se puso de pie durante el show.

“Yo traía lastimada una rodilla, estaba yo en segunda fila, verdad, al centro, y quedaba cerca Madona obviamente, ¡en un estadio de 10 mil eh!, agárrenme la onda, si tú estás enfrente donde ella te puede ver, y tú estás sentado a Madonna le molesta, y yo no me pare, ¿Por qué me tenía que para sí yo me sentía mal, si realete si traía mi rodilla mal?, ¿Por qué la actitud de mandarme a seguridad?», relató Lucía.

De acuerdo con Méndez, seguridad arribó a su asiento y le dijo que se parara, y ella le respondió; “okey, I wanna call my lawyer”, (voy a llamar a mi abogado), frase que se hizo viral cuando se dio a conocer la noticia. Además, mencionó que cuando volteó a ver a Madonna, la cantante tenía la mirada para abajo y le dijo “f**k you”.

