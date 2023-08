México.-La cantante Lucero vivió un incómodo momento cuando una fan le jaló el cabello para tomarse una fotografía.

Lucero se presentó en el palenque de la Feria de Hermosillo, Sonora 2023. Escenario que compartió con su ex pareja, el cantante Mijares.

La cantante de ‘Llorar’ deleitó a su público del norte del país con temas que han forjado su trayectoria artística.

Cuando la artista interpretaba una canción de Juan Gabriel, un grupo de aficionados se acercó a ella para tomarse una foto de recuerdo, pero una mujer le jaló el cabello.

En las imágenes se observa que la aficionada trata de tomarse una selfie, pero toma del cabello a la artista.

Lucero se detiene para la foto y después se hace a un lado, pero se agarra su peinado.

El video ha generado reacciones entre los usuarios, quienes reprobaron la actitud de la aficionada.

«Qué falta de respeto, y qué paciencia la de Lucero para no decir nada”, «Eso ya es mucha insolencia de tu parte no sé quién seas pero no debes pasarte de confianza, Lucero no es tu hermana, no es tu amiga ni siquiera tu amiga para que le jales el cabello», «Dios mío qué le pasa cómo va a atreverse a jalarle el cabello a Lucero», fueron algunos de los comentarios.

Lucero se presentó junto a Manuel Mijares en el palenque de la ExpoGan de Sonora 2023. El concierto inició poco antes de la medianoche con el éxito de Lucero “Ya no” en voz de ambos intérpretes, quienes siguieron con el tema “Si me enamoro”, de Manuel Mijares.

Éxitos de Lucero como ‘Llorar’, ‘Cuéntame’ y ‘Vete con ella’, y clásicos de Mijares como ‘No se murió el amor’, ‘Bella’ y ‘Baño de mujeres’, completaron el concierto de aproximadamente dos horas de duración, el cual incluyó el dueto de ‘El privilegio de amar’.

Le jalan las greñas a @LuceroMexico en pleno palenque !! Así tal y como lo oyen 😂😂😂😳 adelante con las imágenes !! pic.twitter.com/wqDJ7yqb3k — JUANGABRIELA💅🏼JACKSON (@YoZhoy) April 27, 2023

