México.-Una vez más el cantante Natanael Cano volvió a brindar declaraciones controversiales luego de que entrara en polémica con Pepe Aguilar en mayo del año pasado, cuando ambos interpretes intercambiaron declaraciones poco amistosas.

Ahora Natanael Cano expresó durante una entrevista que los reguetoneros no son ninguna competencia para los artistas de su género musical.

En ‘Suelta la Sopa’, el joven intérprete de los llamados “Corridos Tumbados” sin dudarlo contestó:

“Los reguetoneros no son competencia para nosotros, es otro género, pero a mí me gusta también meterme en ese mundo, el trap, el reguetón porque estoy morro y me encanta hacer lo que hago lo que sea, hago lo que me da la gana como Bad Bunny”

Natanael Cano

¿Quién es Natanael Cano?

Cabe mencionar que Natanael Cano es un cantautor de 19 años que comenzó su carrera en Hermosillo, Sonora, el cual logró gran reconocimiento internacional con el lanzamiento de su disco “Corridos tumbados”; su anterior disco, “Mi nuevo yo”, se colocó en el primer lugar en ventas en México.

Adquirió más popularidad luego de que cantara «Soy el diablo», un dueto con el artista de reguetón Bad Bunny, uno de los exponentes mayores exponentes actualmente del reguetón.

Fuente Agencia