México.-Sergio Verduzco mejor conocido como ‘Platanito’ fue fuertemente criticado en redes sociales tras hacer un chiste sobre el feminicidio de Debanhi Escobar el cual fue difundido en la plataforma de TikTok.

De acuerdo al video el payaso se burló de las causas del fallecimiento de la joven regiomontana de 18 años en una cisterna de agua el pasado 9 de abril.

“Imagínate ahorita, un dos, tres por Debanhi que está en la cisterna, no mames”, dijo el animador y en el fondo se escuchaban las risas cortadas del público.

Y el chiste no quedó ahí, pues ‘Platanito’ preguntó de donde era originaria la estudiante de Derecho. Cuando los presentes le respondieron volvió hacer una burla de la situación.

“¿De dónde era Debanhi? De Monterrey -¿Cómo murió? Ahogada. En Monterrey donde no hay agua”, dijo el presentador.

PLATANITO @PlatanitoShowMx SE BURLA DE MUERTE DE #DebanhiEscobar Su comedia vuelve al ojo del huracán por hacer chiste sobre la muerte de la estudiante de 18 años Hace mofa de la localización del cuerpo en la cisterna del Motel Nueva Castilla.

Chiste que causó indignación sobre la Guardería ABC

Platanito era un comediante con mucho éxito en 2012, pues sus programas de televisión como el que se transmitía en Telehit eran de los más vistos en la televisión de paga. Sin embargo, el cómico hacía presentaciones privadas y en una de ellas contó un chiste sobre los niños que murieron en la Guardería ABC en el 2009.

“¿Saben de qué murió Michael Jackson?, de desesperación que porque le quemaron una guardería allá en Sonora. No se burlen, pobres chavitos al pastor, no se burlen, aparte ahora ya no hay guardería, abrieron un changarrito que se llama Kentucky Fried Children”, fue el chiste que hizo Platanito y por el que fue cancelado.

Días después de que realizó este chiste, Sergio Verduzco, nombre real de Platanito, ofreció una disculpa pública.

“Una mañana me hablan a las 6 de la mañana: ‘Oye, están hablando de ti en redes sociales, que acabas de contar un chiste bien cabr*n’. (…) Yo los adapté (los chistes) de San Juanico, adapté los chistes a la Guardería”, dijo Platanito sobre cómo comenzó la polémica.

Sergio dijo que en aquel momento pasó de ser el payaso más querido de México al ser el más odiado, y que si bien fue una imprudencia seguirlo contando porque anteriormente su esposa le había dicho que era muy elevado de tono, esto fue utilizado por el entonces gobierno de Felipe Calderón como una cortina de humo.

“No tuve la sensibilidad para escoger adecuadamente el tema para mi rutina. La comedia debe ser atrevida y picante, y la de Platanito es muy atrevida, pero también comprendo que hay límites. Nunca debí haber contado ese chiste, pero lo hice, por lo tanto, quiero ofrecer mi más amplia disculpa a las personas que han resultado lastimadas, especialmente a la familia, los padres y a los niños que siguen a Platanito Show”, dijo el comediante.

$!Los escándalos de Platanito… el otro chiste por el que lo ‘cancelaron’ y las acusaciones de acoso sexual (videos)

Platanito y sus acusaciones de acoso sexual

El comediante no solo ha sido cancelado por sus chistes que han sido calificados de “insensibles”, sino que también fue acusado de acoso sexual.

Gaby Ramírez, quien era una de las colaboradoras de Platanito lo señaló de haberle tocado indebidamente en el pecho, la conductora aseguró que la obligaron a disculparse con el comediante y que le llevara flores. El payaso admitió que sí la tocó, pero que fue parte de un sketch.

Gaby Ramírez no fue la única que lo acusó, pues la cantante Gabby Támez, quien era parte del grupo que tocaba en el programa del comediante llamado Noches con Platanito que se transmitía en Estados Unidos, denunció que el payaso le hizo la “vida imposible” cuando ella se negó a aceptar las propuestas del comediante.

Dijo que Platanito se acercó a ella para decirle que le quería tomar “fotos glamurosas”, aunque en realidad él se refería a imágenes desnuda.

