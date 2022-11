México.- Franco Escamilla, famoso comediante, también marcó su postura sobre el tema que actualmente acongoja a Platanito, quien está siendo cancelado por lanzar un chiste de mal gusto sobre el feminicidio de Debanhi Escobar. ¿Defendió al ‘payaso’? ¿Condena su chiste? Te contamos lo que dijo. Fue a través de su programa, en donde Franco Escamilla reaccionó a la polémica que envuelve a Platanito, que al igual que otros comediantes que han lanzado su postura, como Lalo España, aunque con una perspectiva diferente.

De acuerdo con la postura de Franco Escamilla, es fácil culpar a los comediantes de lo que acontece en la vida real. Apuntó que la violencia contras las mujeres existe porque hay personas “dañadas” y que con o sin chistes, se cometen dichos delitos: “Honestamente porque es mucho más fácil echarle la culpa a un comediante, porque hay gente muy pendeja que de corazón cree que, por hacer un chiste de eso, alguien va a decir ‘sí es cierto, voy a ir a golpear o matar una mujer’. No, señores, la gente que violenta mujeres son imbéciles que algún daño tienen a nivel cerebral que no podemos entender y van a hacer sus pendejadas, existan o no existan estos chistes. A parte no saben distinguir que eso no se hace. Es un principio básico. No necesitas ni de leyes ni de religión para saber que eso está mal”, comentó Franco Escamilla.

En este sentido, reveló que tal vez no son del agrado los chistes de algunos, pero no por eso se va a dejar la comedia a un lado: “A mi sí me caga que la banda se suelte con ‘deben quitar a todos los comediantes’. Espérate wey, es un chiste. ¿No te gustó?”. Asimismo, el standupero defendió la comedia. Indicó que ésta imita lo que pasa en la vida real y no al revés. “Que fue de mal gusto porque es ofensivo para los familiares de la muchacha, claro que es ofensivo para los familiares, lo es, pero no podemos decir ‘no, ya nadie va hacer chistes de nada, porque puede ser que esto provoque estas cosas. La comedia imita la vida no al revés, no es que los comediantes provocamos las desgracias. Hacemos chistes de lo que sea porque hablamos de lo que vemos, nada más. El trabajo del comediante es caminar entre lo correcto e incorrecto, el problema es que a veces el comediante se pasa”, mencionó. Finalmente, apuntó que a él tampoco le gustó el chiste de Platanito y acepta que sí fue ofensivo para los padres de Debanhi. “Te puedo decir, yo vi el chiste de Plátano y no me gustó, no se me hizo gracioso. Insisto, para los familiares no está chido, quienes se pueden ofender y con justa razón son los familiares, pero a mi no me gustó el chiste, yo no lo contaría, pero no por eso me voy a volcar contra un compañero y le voy a decir ‘no lo hagas’”, añadió.

Además, resaltó la importancia de que haya libertad en lo que los comediantes quieren expresar y lamentó que haya una bandera de “justicismo”: “Es un señor y es responsable de lo que está diciendo, de lo que el diga y haga. Estamos en libertad de que un comediante considere de lo que va hablar en su show. Usted va estar en su derecho de que les guste o no, de ahí de envolverte en la bandera de justicismo social, cambiando el mood a tuitazos, ahí estás mal”, concluyó.

Con información de Milenio