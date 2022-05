«Los amo, los quiero» Alfredo Adame se ahoga en llanto y hace súplica para ver a sus hijos

Publicidad

México.-Durante la noche de ayer miércoles 18 de mayo Adame vivió un inesperado momento en el programa de TV Azteca donde también participa su actual novia Magaly Chávez, pues ella lo retó a hacer las paces con sus tres hijos menores, fruto de su pasado matrimonio con Mary Paz Banquells.

Magaly ChávezMagaly Chávez le pide a Adame que haga las paces con sus hijos/ Fuente: Internet

Como se recordará, desde hace un par de años el actor no tiene contacto con ellos e incluso ha explotado contra ellos y su madre en varias ocasiones, tachándolos de malagradecidos y amenazándolos con quitarles el apellido.

No hay relación, no son mis hijos y no hay ninguna relación. No son mis hijos, no llevan mi sangre. Los desconozco totalmente y los desheredé desde hace un año. Así no es mi sangre», dijo el actor a inicios del año pasado.

Y cabe resaltar que hace apenas unos días Banquells declaró a la prensa que su polémico exmarido sigue sin buscar a sus hijos.

Él no ha tenido contacto con mis hijos, es lo único que te puedo decir… Mis hijos lo que dicen es que las cosas, cuando se hacen de corazón… él sabe dónde viven, conoce sus teléfono»,», expresó la actriz.

Ahora Alfredo, quien meses atrás declaró que estaba «en quiebra» y que no tenía ni para comer luego de perder una demanda con su exesposa Diana Golden, ha dado su brazo a torcer y al parecer está dispuesto a volver a tener contacto con sus herederos.

Frente a las cámaras de Soy famoso, sácame de aquí el histrión expresó un amoroso mensaje a Diego, Sebastián y Alejandro.

Diego, Sebastián y Alejandro… los amo, los quiero y espero que algún día podamos llegar a arreglar nuestras diferencias», dijo.

Posteriormente, la producción del reality transmitió un testimonial donde Adame aparece ahogado en llanto y confiesa que le dolió mucho que hace un par de días varios de sus compañeros lo tacharan de «mal padre» ya que él asegura, hizo un excelente trabajo con sus vástagos y afirmó que siempre les dio todo.

Considero injusto que me hayan llamado mal padre (en la competencia) si alguien fue buen padre fui yo… a mis hijos les di amor, cariño, respeto y les di todo en absoluto, siempre fui su mejor amigo y compañero», expresó con un nudo en la garganta.

Alfredo Adame con su familia antes de separarseAlfredo Adame con su familia antes de separarse/ Fuente: Quién

El exgalán de Televisa incluso dijo que está dispuesto a encontrarse con sus tres hijos menores luego de regresar a México y prometió no recriminarles nada, sin embargo, volvió a señalar a Mary Paz como la culpable de que ellos presuntamente lo «rechazaran».

Sí me lastimó que la mamá de ello los alineara de esa manera en mi contra al grado de que llegué a desconocerlos, nunca me habían tratado de esa manera, pero ahora con el tiempo», añadió antes de quebrarse nuevamente.

Por su parte, Magaly le dio un fuerte abrazo a su novio luego de ver que ya dio el primer paso para reconciliarse con Diego, Alejandro y Sebastián, asegurando que «ese es el Alfredo que todo mundo quiere ver» y hasta le dijo «felicidades».

Ve aquí Azteca UNO en vivo y GRATIS 👀👉 https://t.co/J707V1idaL Adame se sincera hasta las lágrimas y les manda un fuerte mensaje a sus hijos, ¡quiere reconciliarse con ellos! 😭💔 #FamososCompiten pic.twitter.com/yX7R1tGyOz — Soy Famoso ¡Sácame de Aquí! (@SoyFamosoMx) May 19, 2022

Con Información de Agencia