México.-El presidente Andrés Manuel López Obrador elogió a Damián Alcázar al señalar que para él es el “mejor actor mexicano” al hablar de la película El Infierno, de Luis Estrada, y en la cual interpreta a Benjamín El Benny García.

“Una vez vi una película muy buena, de estas de actores independientes, de primera, pero sólo no me gustó una cosa, que no tiene que ver con los actores, sino con el que escribió el guión”, dijo el presidente en su conferencia de este jueves 27 de octubre.