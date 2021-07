México.- Lolita Ayala compartió en entrevista un episodio que pocos conocen sobre su vida profesional, y es que la periodista mexicana perdió la oportunidad de compartir pantalla con el famoso ‘Cantinflas’.

A la comunicadora se le ofreció alejarse de los noticieros e incursionar en el mundo de la actuación, pero no pudo perseguir este sueño ya que Televisa le impuso un límite.

La mujer que obtuvo su espacio en televisión en marzo del 1987 se vio entre la espada y la pared, aunque finalmente eligió su espacio en el medio informativo.

Cuando se hizo la fusión de Canal 8 con Telesistema Mexicano, yo estaba en Canal 8 e iba a empezar un noticiero que se llamaba En punto, con Ruiz Healy. Cuando vino la fusión nos llevaron a Telesistema y nos hicieron escoger qué es lo que queríamos: si noticias o andar de conductora. A mí me invitó Cantinflas a hacer una película y no me dejó Emilio Azcárraga (Milmo), me dijo: ‘¿O noticias o cine?'», recordó.

Desde luego, esta confesión hizo volar la imaginación del público hacia la pregunta: ¿Cómo hubiera sido una cinta protagonizada por Mario Fortino Alfonso Moreno y Ayala?

