México.- Fue en 2017 cuando el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América decidió que uno de los cantantes más queridos del regional mexicano debía estar en su lista negra debido a una presunta participación en negocios ilícitos de lavado de dinero, por lo que su carrera se vio duramente afectada, pese a que todo señalaba al cantante de regional mexicano, este desde un principio aseguró que lucharía por demostrar su inocencia, se trata de Julión Álvarez, quien ahora goza de libertad en este sentido.

El proceso fue largo, pues durante casi cinco años el cantante no pudo presentarse en Estados Unidos, y su música no podía ser reproducida en plataformas como Spotify, así como también sus redes sociales no podían ser verificadas, lo cual lo distanció principalmente de su público más joven.