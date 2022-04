Estados Unidos.-Kenny Rock, hermano de Chris Rock, salió en defensa del comediante luego de que Will Smith le propinara un fuerte golpe en los Premios Oscar 2022.

El hermano del actor señaló que ver cómo agredían a Chris es una situación que lo carcome, debido a que a nadie le gustaría ver a uno de sus seres queridos siendo agredido.

«Me carcome ver eso una y otra vez, porque has visto a uno de tus seres queridos siendo atacado. Y no hay nada que puedas hacer al respecto», mencionó Kenny en entrevista para el periódico Los Angeles Time.

Además, el hermano de Chris Rock comentó que la escena en la que el comediante recibe el golpe por parte de Will Smith sigue repitiéndose en su cabeza.

«Cada vez que veo los videos, es como una representación que sigue repitiéndose una y otra vez en mi cabeza», agregó.

Finalmente, Kenny dijo que Chris no representaba una amenaza para el protagonista de la serie “El Príncipe de Bel- Air”.

«Mi hermano no era una amenaza para él y simplemente no le tenías respeto en ese momento. Simplemente lo menospreciaste frente a millones de personas que veían la ceremonia», concluyó.

Con Información de Agencia