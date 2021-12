México.-Uno de los temas que ha dado mucho de qué hablar es la salud de Carmen Salinas, tanto que ahora son otros artistas los que se han detenido a opinar acerca del estado de la famosa mujer; ahora fue Azela Robinson quien dio un par de declaraciones un tanto polémicas sobre la productora de “Aventurera”.

La mujer de 82 años que permanece en estado de coma ha sido parte muy importante de la carrera de otras personalidades, tal como lo han mencionado numerosos personajes que han desfilado por las filas de las televisoras más importantes de México.

Al respecto, fue la propia Azela Robinson quien habló sobre el tema y decidió expresarse de manera honesta al mencionar que Salinas fue su madrina durante los inicios en el cine de su carrera, pero su experiencia fue ligeramente traumática.

“Fue mi madrina en el cine, cuando te amadrinan ella me bautizó en una regadera y casi me ahoga, me dio unas buenas cachetadas y patadas en las pompas”, expresó la actriz sobre “Carmelita”.

Quizá lo más delicado fue cuando Robinson dijo a los micrófonos del programa “HOY” que lo mejor para Carmen Salinas sería que falleciera, principalmente porque ella menciona que la hemorragia cerebral podría dejarle secuelas delicadas en su vida diaria.

“Quiero que se vaya en paz, que se vaya feliz, que se vaya tranquila. A reunirse con sus amados, como su hijo, como el Chatito. Yo creo que Carmen lo mejor sería que se fuera porque lo que tiene es muy grave; y ella no es feliz si no está trabajando, si no tiene comunicación con la prensa”, expresó Azela Robinson.

Carmen Salinas lleva ya siete días hospitalizada y sus familiares no han reportado mejoría aparente, por lo que incluso se ha hablado de las consecuencias que esta hemorragia que se dio en el tallo cerebral podrían traerle a la famosa mujer que ha aparecido en cientos de telenovelas.

“Si ella no puede tener eso, es mejor que pase a otro plano”, compartió Azela Robinson sobre su colega y madrina.

