México.-Galilea Montijo se mostró sumamente conmovida durante el programa “Netas Divinas” al hablar sobre su divorcio con Fernando Reina, con quien estuvo casada por 11 años.

La presentadora señaló que puede llegar un momento en el que los caminos de la pareja vayan en distintas direcciones y abordó su situación actual, incluso, reveló que mantiene una amistad con la ex de quien fuera su esposo.

“Incluso nos hemos reído dentro de todo este eh, no, de él no, pero es simpatiquísima Paola, lo platicamos siempre, siempre nos reíamos porque en esta parte de ‘ah no, primero se va él, pero tú nunca me vas a faltar’, hemos viajado juntos, con los hijos y es como de, incluso gente que ‘mi mujer, mi exmujer’, cuando le tocaba presentar y no lo entendía, una vez en Turquía, el dueño de un restaurante como que no entendió, ‘ah tú como aquí, harem’ y yo le decía creo que no te entendió, cree que tienes un harem, pero no”, mencionó la conductora.

La famosa agregó que la ex pareja de Fernando Reina estuvo a su lado en el momento en el que firmó el divorcio. Además, comentó que, a pesar de que intentaron en muchas ocasiones que la relación siguiera funcionando, ya no era posible.

“Hablar de un divorcio, yo, antes de tomar la decisión, yo escuchaba a los que se divorcian y decían que sí, es muy difícil, es muy dura y cuando te pasa a ti, es como cuando te platican lo del embarazo, pero hasta que no lo vives puedes decir lo que es ser mamá o ser papá y me pasó igualito, es una etapa bien complicada, ¡ay, ya voy a llorar!, pero yo creo que sigo en esta parte de asimilar esta pérdida que no la veo como fracaso, lo veo como algo que intentamos mucho tiempo, pero en este momento decidimos tomar vidas separadas y que al mismo tiempo sabemos que vamos a estar el uno para el otro, pero es un momento muy difícil”, puntualizó.

Finalmente, Galilea Montijo señaló que el amor de ella y su ex esposo se transformó a partir de la separación.

“Definitivamente creo que el amor se transformó a que él me viera como la mamá de su hijo y yo como el papá de mi hijo y que si podemos llevar una relación de amigos, que es el tema de hoy, yo lo platiqué con él y dije ‘¿por qué no?’ si lo tienes tú con tu mujer, yo también me siento parte de que seamos una familia disfuncional y que nos funciona a nosotros, pero no es un proceso de la noche a la mañana”, concluyó.

