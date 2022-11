México.- A solo 5 meses y tras asegurar que llegaría al altar, Niurka Marcos confirmó que terminó su noviazgo con Juan Vidal, situación que había comenzado a ser muy rumoreada durante los últimos días, pero ahora ha dado todos los detalles, motivos y cómo fue.

Después de un gran romance que inició en La Casa de los Famosos 2, lugar donde por cierto dejaron ver que tenían una gran química en todos los sentidos, ahora la vedette cuba da el primer paso en hablar sobre el tema, confirmándolo, y muy a su estilo, dando detalles con frases controversiales sobre lo que ella piensa de él, lo que el actor le dijo desde un principio y qué pasará ahora con sus vidas sentimentales y profesionales.

Ante diversos medios de comunicación, desde un aeropuerto, la también participante de Rica, famosa, latina compartió su sentir al comparar a su ahora ex pareja con un papel sanitario e incluso mencionar porqué él jamás podrá tener algo “estable” con otra persona, causando gran revuelo.

“Es como el papel sanitario que si lo gastas de cag*d* en cag*d* se gasta. Ya terminé con Juan y puedo citar algo que él mismo me dijo: ‘Perdóname mi amor, reconozco que soy una mierd* para la relaciones’, entonces eso hizo que yo no lo tomara personal, porque ha sido una mierd* conmigo, lo fue con Cynthia, lo fue con la otra y hasta con la mamá de la niña”, inició Marcos sobre Vidal.

La reina del escándalo en México aseguró que pese a las advertencia del actor y que ella misma lo presentía, sí se encuentra triste porque quería intentar algo serio y real, luego de que sus anteriores relaciones -en las que se incluye el productor de Televisa Juan Osorio y el actor Bobby Larios- el resultado ha sido igual de negativo y fugaz.

“Me voy triste porque conocí a un hombre hermoso por fuera pero hueco por dentro, un hombre que él mismo reconoce que es una mierda para las relaciones, (no hubo infidelidad) porque a mí esas mamad*s no me molestan. Yo no soy una mujer celosa de infidelidad y eso”, agregó.

A pesar de que el motivo no se trató de una infidelidad, la actriz negó que Juan Vidal fuera un “chichifo”, que significa mantenido, con ella, a diferencia de lo que le había ocurrido aparentemente a Cynthia Klitbo. Por lo que nuevamente la cubana reconoció que al final de la historia la versión de la villana de telenovelas no era muy diferente a la suya, pero al menos en ese aspecto no había sido así.

Marcos reconoció que a pesar de todo “ama” a Juan Vidal, pero sus grandes razones para terminar con él están también enfocadas a un tipo de maltrato que ella no estaba dispuesta a tolerar y menos con el carácter tan explosivo y fuerte que tiene.

“Lo amo, pero es un imbécil. Prefiero quitármelo de arriba porque es una cosa muy tóxica. El me maltrató mi … pero mi mente está en otro nivel; él me manoseó pero mi cerebro olvídalo. La reconciliación está lejos, es una persona que patea su suerte”, finalizó la vedette

Hace unos días, Cynthia Klitbo confesó entre llantos que aún no asimila su ruptura con Juan Vidal, quien ya tiene una nueva relación con Niurka e incluso están comprometidos.

“Esos temas a mí me duelen, es algo que yo todavía no puedo hablarlo, que soledad debo haber tenido para creer todo lo que me dijo, lloré mucho, pasé muchos momentos muy difíciles”, dijo para las cámaras de Venga la Alegría.

