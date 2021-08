México.-Lamentablemente trascendió la noticia del fallecimiento del papá de Galilea Montijo, el señor Gustavo Montijo Talamantes, y fue la conductora quien decidió hablar al respecto.

La también actriz señaló que en este día celebra su décimo aniversario de bodas, por lo que ya tenía planeada una íntima reunión en la que también festejarían el cumpleaños de Andrea Escalona.

»Hablar de esto pues no es nada fácil, porque es un tema muy personal… pero como siempre estoy aquí para darles la cara…y a pesar de tener pocos recuerdos y muy vagos de mi infancia con mi papá, pues me entristece, por supuesto, su partida», dijo entre lágrimas.

Galilea Montijo reconoció que no tenía una relación cercana con su papá, a pesar que hace 10 años regresó a Guadalajara y por la felicidad de su mamá es que la conductora también aceptó que él estuviera con ella: »Era el amor de su vida», señaló.

»Mi papá estuvo 10 días hospitalizado, el cayó como una víctima más del Covid… y ya con sus vacunas, tenía las dos vacunas, por cuestiones del Covid lo incineraron», detalló.

En medio de la tristeza destacó que sí realizará una íntima reunión con algunos amigos por la celebración de su aniversario de bodas: »Quería que lo escucharán de mi parte… Se los quería compartir porque luego comienzan las historias, yo festejando por un lado…», puntualizó.

Añadió en emotivo mensaje de condolencias a sus medios hermanos, con quienes no tuvo una relación: »Simpre decimos ¿Por qué nos perdemos de los hermanos? Por culpa de los papás, pero sólo ellos saben sus historias, ahí yo no me metí», reconoció.

Sobre su mamá, dejó en claro que sí está muy sensible por el fallecimiento del señor Gustavo Montijo Talamantes: »Yo solamente quise ver feliz a mi mamá siempre, porque fue el amor de su vida y es la única que me preocupa ahorita, porque si está muy mal, te amo má», expresó.

