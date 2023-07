México.-Emilio Osorio se ha convertido en tema de conversación en redes sociales, luego de que rompiera en llanto en La Casa de los Famosos, tras ver una fotografía de su novia, Karol Sevilla. El emotivo momento ocurrió durante la dinámica La Vida en Fotos.

En la dinámica Emilio Osorio observó varias fotografías de su familia y de algunos de sus colaboraciones en la industria de las telenovelas, sin embargo, al mostrarle la imagen junto a Karol Sevilla, el actor no pudo contener el llanto y tardó algunos segundos para reincorporarse y dedicar unas palabras para su novia.

«Hay familia con la que naces y otra que eliges. A pesar de mucho que hemos vivido, buenas y malas, y a veces he sido un idiota y ella también, es una niña que llegó a mi vida sin avisar. De pronto estaba ahí, pasaron tres años de conocerla y hablar; si la conocieran de verdad, se enamorarían 10 veces más de ella», mencionó Emilio.

Un poco más tranquilo, Emilio señaló que su novia suele recordarle a su madre, además de reconocer lo mucho que la extraña.

«Me recuerda a mi madre y a mi padre. espero que me extrañe tantito como yo la extraño mucho. cuando eres figura pública no quieres estar tan expuesto, pero me gana mucho el ser sincero y si extraño a alguien la extraño con el alma».

Con Información de Comunicado