Redes.-La presentadora de televisión Laura Bozzo este fin de semana quiso sorprender a sus seguidores de la red social de la camarita. Por ello, compartió algunas fotos y videos del outfit que decidió lucir el pasado domingo durante la gala de ‘La Casa de los Famosos 3′, que como cada domingo transmiten, aunque recibió muchos comentarios en su contra.

A través de su perfil de Instagram, los internautas se detuvieron en el video que vieron, debido a que consideraron necesario opinar sobre el más reciente vestuario que usó la peruana para presentarse en Telemundo. Sin embargo, se tornaron bastante divididas por aquellos que se mantienen atentos al contenido que sube a la aplicación.

“A minutos de empezar la gala @lacasadelosfamosos.tv y luego no dejen de ver @lamesacaliente 🔥🔥 sin censura ♥️♥️♥️♥️”, fue el mensaje que acompañó la publicación compartida en la aplicación.

Varios llegaron a coincidir sobre la vestimenta y es que consideran que para ella tener 70 años puede ser un poco vulgar, y es que algunos se dieron cuenta que su atuendo permitió ver parte de sus voluptuosos pechos.

Otros manifestaron que la ‘Noche de brujas’ posiblemente habría llegado y Bozzo estaría disfrazada, mientras que las comparaciones con la cantante Lady Gaga en ningún momento se detuvieron, debido a que en una ocasión llegó a lucir similar.

“OMG con todo respeto no creo que esté en edad para esa payasada y ridiculez”, “Laura tiene bonita figura pero se la con el vestido, se le ve el seno”, “Es Lady Gaga”, “Vieja ridícula vestida como jovencita”, “Lady Gaga después del apocalipsis”, “Lady Gaga eres tú?”, “Ridícula, no saben vestir de acuerdo a su edad”, “Perfecto disfraz de bruja”, “Hermosa”, “Se adelantó a Halloween”, “Con los pellejos afuera”, “Es que esto no puede ser”, “La momia saliendo de la rumba”, “Simplemente hermosa”, “Esta señora está viejita, es hora que se vaya a un geriátrico”, “Hermosa mi Lau”, “Pobre Laura, definitivamente. Está en el traje equivocado”, fueron algunas de las reacciones que se registraron en el post.

