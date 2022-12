“El hecho de que Ventaneando esté limpiándole la imagen por un pinche regalito que les dio, me parece de pena, vergüenza y deberían de prohibir ese tipo de cosas, estamos de lado de las víctimas siempre”, declaró.

¿Qué fue lo que transmitió Ventaneando?

En una de las emisiones del programa Ventaneando, se transmitió el mensaje navideño por parte de Héctor Parra.

“Hola, hola a todo el equipo de producción de Ventaneando, que no me lo pierdo, por cierto, y bueno, en esta ocasión solo quiero agradecerle el apoyo a todo el equipo, a toda la gente que me ha apoyado y cree en mí. Y también muchas gracias por el apoyo que le han brindado a mi hija Daniela, que es una guerrera, es una verdadera luchona, ha sacado la garra como jamás lo imaginé, ha sido mi gran apoyo y es mi gran apoyo aquí”, comentó el famoso.

A partir de lo anterior, el programa ha recibido cientos de críticas por parte de los usuarios de la propia hija de Héctor Parra, Alexa Hoffman.

Con Información de Comunicado