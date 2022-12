México.– Días después de haber salido de la polémica por el supuesto plagio de su canción Gatita, Katherine Huerta mejor conocida como Bellakath lanza una petición a todos sus fans que la siguen en redes sociales y pide que la dejen terminar su rutina de ejercicio antes de pedirle una fotografía en el gimnasio.

Aunque no se nota molesta, Bellakath dedicó una de sus historias en Instagram para pedirle a sus fans y seguidores que respeten el momento en el que se encuentra haciendo ejercicio, pues acababa de vivir una situación incómoda en donde a pesar de verla haciendo su rutina de cardio fue molestada para tomarse una fotografía.

Katherine Huerta dejó en claro que hacer cardio es una de las cosas que más detesta pero aún así lo hace para poder verse bien por lo que ser molestada a media rutina es algo que provocó la molestía de Bellakath.

“Si quieren una bellaka más nalgona tienen que esperar a que termine mis series o el ejercicio que esté haciendo. Lo amoooow y obvio les quiero dar picks”, escribió la cantante de apenas 25 años acompañada de un mensaje en el que relataba la situación que provocó esta petición.

“La otra vez estaba haciendo cardio y les valió madr**, me tocaron el hombro para tomarme una foto.’Bros’, ustedes no saben cuanto trabajo me cuesta a mi hacer el cardio, we*. Odio hacer cardio, cabron, no me gusta pero estoy haciendo por tener un mejor físico, por ser mejor persona, entonces es super dificil que me interrumpan cuando estoy haciendo ejercicio”, comenzó diciendo la joven cantante que comenzó su carrera apareciendo en diversos realitys de TV Azteca.

Aprovechó el espacio para aclarar que no le molesta que sus fans le pidan fotografías pero sí que lo hagan mientras se encuentra a la mitad de su serie de ejercicios, por lo que pide que antes de interrumpirla le permitan terminar: “Espérenme, yo se las voy a dar. Se los juro que se siente bien feo porque tampoco quiero dejarlos sin la foto”, agregó.

