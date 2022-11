México.-Nuevamente Talina Fernández salió en defensa de su hijo, el productor Coco Levy, al asegurar que Danna Ponce, la primera mujer que hizo público los abusos de Levy, utilizó el feminismo para tomar venganza en contra de su hijo.

Además, la también conocida como la ‘Dama del buen decir’, afirmó que ni a ella ni a su hijo fueron liquidados cuando fueron despedidos de Televisa.

Fue en una entrevista para el programa Chismorreo, donde la conductora reveló que ella confía plenamente en la inocencia de su hijo y que las denuncias de Danna Ponce fueron incitadas por “pseudofeministas», pues aseguró se trató de una venganza.

“La muchachita que lo acusó, creo que lo acusó por agarrarle las ‘shifers’, los ‘chicharrones’, y yo no sé si se quería hacer famosa, si quería dinero, si las pseudofeministas le dijeron ‘sí, demándalo, demándalo’, porque hay una situación de venganza en las mujeres que se presumen como feministas que no lo están haciendo bien, que no lo están haciendo con base en la verdad, que están aprovechando para vengarse”, aseveró.

En cuanto al tema de Televisa, Talina afirmó que no tiene ninguna relación con la televisora desde que fue despedida, asegurando que también a su hijo Coco Levy lo despidieron y que a ninguno de los dos los liquidaron.

“Sé que Televisa, mi casa por tantos años, lo corrió. Después de 40 años de trabajo, sin liquidarlo. A partir de ahora ya no tengo ninguna (relación)», indicó.

Finalmente, indicó que ella tampoco recibió su pago tras ser despedida luego de pasar 46 años en la empresa.

«A mí tampoco me liquidaron y yo le trabajé a Televisa 46 años”, expresó la conductora.

En exclusiva Talina Fernández habla sobre las acusaciones de Danna Ponce a Coco Levy | #Chismorreo pic.twitter.com/lTq9n0VQAD — Chismorreo (@ChismorreoTv) November 1, 2022

Con Información de Comunicado