Redes.-El cantante Carlos Rivera se presentó en Tampico, Tamaulipas, pero a pesar de que brindó un buen espectáculo, algunos fans acusaron que el equipo de seguridad y mánager no fueron amables con los seguidores.

Carlos Rivera se presentó el 17 de abril en las Fiestas del Bicentenario de Tampico, como parte de la gira ‘Un tour a todas partes’. El ganador del reality La Academia, abrió su concierto con el tema ‘Un viaje a todas partes’, además, portó un traje de piloto de avión, lo que causó la ovación del público.

«Esta noche nos vamos a desquitar por la otra vez que nos dejaron plantados. Para mí lo más importante es dar el mejor espectáculo, Tampico se lo merece, esta producción se ha hecho con todo el amor para que ustedes reciban este tour A Todas Partes como ustedes se merecen»

El oriundo de Huamantla, Tlaxcala, dejó contentos a sus seguidores con temas que han forjado su carrera musical, entre ellos, ‘Recuérdame’, canción que formó parte de la banda sonora de la película Coco de Disney.

No obstante, algunos aficionados se mostraron molestos porque no recibieron el trato que esperaban cuando estuvieron cerca de él, para pedirle una foto o un autógrafo.

A través de la cuenta de Facebook Los Cuatro Fans, los usuarios denunciaron que el personal de Carlos Rivera «les quitó los celulares a los fans que llevaban horas esperándolo».

Por su parte, la usuaria Nallely Sadierna Make Up, comentó que el cantante no convivió mucho con los fans, incluso señaló al equipo del artista de ser déspota y agredirlos.

«Sus fans lo esperábamos con gran alegría y a pesar de que como artista lo admiro y nos regalo la mejor de las noches, ya que pasó la euforia del momento, la realidad es que no hubo tal ‘convivio con sus fans’ todo lo contrario. Me hubiera encantado que alguien grabara el momento tan incomodo que vivimos todos los que estábamos presentes y agresión física por parte de su equipo hacia mi persona, el equipo de nuestro adorado Carlos Rivera muy déspota y groseros les quito el celular a todos los que queríamos foto con él», comentó la joven en redes sociales.

La joven continuó su relato diciendo que: «la verdad me sorprendió el mal trato, pero pudo más la emoción de todos por verlo que nos quedamos, como fui la única que no lo entregue lo tenia listo para una selfie y enseguida que nos tomaron la foto lo levanté para tomármela con él y dos de sus tipos me jalonearon tratando de arrebatármelo y uno de ellos me lastimó con su codo un ojo, todavía quise alcanzarlo y me agarraron por atrás para impedir que lo alcanzara, por supuesto, que los presentes se dieron cuenta y Carlos se subió super rápido a la camioneta(…) pésimo Carlos Rivera, no es posible que permitas ese mal trato a tus fans».

Hasta el momento, el equipo de Carlos Rivera ni el cantante han dado una declaración sobre esta acusación. Cabe resaltar, que durante el show, ocurrió un conato de bronca, entre unas mujeres que estaban en el público, pero no se ha brindado más información sobre el caso.

