Redes.- El ‘tiktoker’ Naim Darrechi, que cuenta con más de 26 millones de seguidores en la red social china, se encuentra siendo acusado de violación, después de que confesara ‘eyacular dentro de sus parejas sin su consentimiento’.

Recientemente en una entrevista con el ‘youtuber’ Mostopapi, el ‘influencer’ español de 19 años, declaró que ‘no suele utilizar protección’ en la intimidad, pero que nunca ha dejado a ninguna mujer embarazada porque ‘piensa que es estéril’.

Sin embargo, cuando Mostopapi lo cuestionó si le preguntaba a las mujeres con las que estaba ‘si podía eyacular dentro de ellas’, Naim le contestó que él les dice ‘que es estéril’.

«Les digo ‘tú tranquila que yo me he operado para no tener hijos’ y cuando me llegue el hijo, bendito sea», confesó el ‘tiktoker’.

Ante esto, usuarios en redes sociales se pronunciaron en contra de Darrechi, acusándolo de ‘violación’ y pidiendo que sea investigado por las autoridades.

Cabe destacar que lo que hizo Naim, es conocido como ‘Stealthing’, práctica en la cual uno de los participantes en la relación no utiliza preservativo sin consentimiento del otro.

Naim Darrechi con 26 millones de seguidores en tiktok y Mostopapi con mas de 3 millones de seguidores en sus redes han hecho apología de la violacion.

Correrte dentro de una mujer sin su permiso es VIOLAR. @policia pic.twitter.com/OsHr3JiQS2 — Antonio Fernández (@antonioboke) July 11, 2021



