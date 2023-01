Inclusive por dichas publicaciones Twitter llegó a cerrar las cuentas de la actriz por difundir información que consideraba falsa.

A casi tres años de la pandemia, la actriz sigue sufriendo las consecuencias de no estar vacunada.

Esto lo confesó la actriz a varios medios, y es que Paty Navidad se encontraba por viajar a Estados Unidos por asuntos laborales.

Sin embargo, la aerolínea por la que viajaría, no le permitió abordar el avión debido a que la actriz no cuenta con la vacuna contra el covid-19.

La actriz dijo al respecto:

“Telemundo, al cual agradezco muchísimo la invitación a La Casa de los Famosos, me hizo el favor de comprarnos los boletos para ir a hacer promoción a Miami.

Y dijeron que no había ningún problema porque no se estaban pidiendo ni pruebas ni vacunas.

Llego al mostrador de Aeroméxico y resulta que, a los mexicanos y ninguna nacionalidad, excepto los americanos, son los que pueden viajar sin vacunas ni PCR, los mexicanos no, me acaban de decir que no tenemos derecho si no estamos vacunados”.

Paty Navidad dice haber mostrado su prueba PCR negativa y aun así la aerolínea no la dejo abordar.

Con información de N