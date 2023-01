“Ese tema la verdad no me interesa ni comentar de él, ya ese tema lo dejamos atrás. Ya es un tema que ya ahí se queda, precisamente también por respeto, porque tienen que dejarlo que se vaya en paz, ya no con tanto chisme. Ya no me interesa eso, ya déjenme pasar”, dijo en primera instancia.

Como se recordará, el protagonista de Pedro Navajas estalló en contra del ‘Diamante negro’ luego de que este aseguró que a su esposa Margarita Portillo solo le interesa el dinero del longevo actor, por lo que al preguntarle si le causó más dolor o molestia dichas declaraciones, el artista comentó: “Yo creo que las dos”.