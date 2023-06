México.-Una vez más, Lucía Méndez ha dado de qué hablar por sus encuentros con los famosos del espectáculo internacional.

En diversas ocasiones, la intérprete de ‘Corazón de piedra’ ha relatado con lujo de detalle aquella ocasión en la que Madonna supuestamente le ordenó que se levantara de su asiento durante un concierto, pues la ‘Diva de México’ era la única persona sentada en las primeras filas.

La actriz asegura que estaba lastimada de una rodilla y se negó rotundamente provocando la ira de la ‘Reina del Pop’, con quien finalmente intercambió insultos.

Esa anécdota siempre ha sido puesta en entredicho por quienes la consideran demasiado inverosímil, pero hasta hoy Lucía defiende que todo es absolutamente verdad.

«Te lo juro que sí pasó, nadie me lo cree. Todo mundo se burló, me chingaron, hicieron memes hasta que se cansaron», dijo en una ocasión en entrevista con Adela Micha.

Ahora, las anécdotas de Lucía la han puesto nuevamente en el ojo del huracán.

Es bien conocida la admiración que la mexicana siente por la cantante estadounidense Cher y su deseo de ser su versión mexicana, algo que ha externado en más de una ocasión.

Pero una reciente entrevista en el programa ‘Se te estuvo di y di’ de La Saga, la Méndez reveló que ya logró conocer a su ídola en Miami, quien le concedió una reunión.

Pero no sólo eso, Lucía contó que a Cher le había gustado su trabajo como cantante y actriz:

Le pedí una cita, le mandé mi trayectoria, hice todo para que me recibiera, me recibió. Maravillosa. Estaba hermosa, guapísima, estuvimos hablando de la ambigüedad de ser actriz y cantante. Que amaba México y que le gustaba mucho mis canciones, que había visto cosas mías actuando. O sea se portó tan linda, tan sencilla, tan buena onda que sinceramente se me quedó muy grabado

Esta anécdota provocó que más de un internauta levantara la ceja y la calificara como un «momento Martha Higareda», en referencia a las increíbles historias que la actriz de ‘No manches Frida’ ha contado en distintas ocasiones y se han convertido en un clásico de las redes sociales.

«Si Lucía es maestra de Martha»; «Me imaginé a Cher cantando ‘es una alma en pena que va arrastrando cadenas'»; «Se nos viene el nuevo álbum de covers de Cher», fueron algunos de los comentarios con tono de broma que algunos usuarios de TikTok dejaron en la publicación.

Pero también salieron en su defensa los fanáticos de Lucía, que dieron total veracidad a la nueva anécdota.

«Es la Diva de México, les guste o no. Y además si ella dice que estuvo con Cher, lo estuvo»; «Diva de divas y soporten», respondieron sus seguidores.

Ajena a estas manifestaciones, Lucía Méndez no pudo evitar comparar la actitud de Cher y la de Madonna en los respectivos encuentros que mantuvo con ambas.

«No sabes qué sencilla Cher, la verdad. Muy linda, muy hermosa, muy realizada (…) Y entonces llegas y Madonna te trata como te trata… ¡No me paro!», concluyó entre risas la protagonista de ‘Amor sin Maquillaje’.