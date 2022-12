Estados Unidos.-Millie Bobby Brown se encuentra en uno de los puntos más altos de toda su carrera, pues con tan sólo 18 años es protagonista de Stranger Things y Enola Holmes, dos de las producciones más exitosas de Netflix en los últimos años, dándole el título de actriz menor de 20 años mejor pagada de Hollywood.

Aunque Bobby Brown está conquistando la industria del entretenimiento, no se ha salvado de las polémicas y en esta ocasión está siendo objeto de crítica debido a unas declaraciones en las que narra cómo fue filmar la escena en la que besó a Louis Partridge, actor de 19 años con quien comparte créditos en Enola Holmes. Describiendo que detrás de cámaras no todo ocurrió de una forma tan romántica.

Recientemente, una de las cuentas oficiales de Netflix en YouTube compartió un video en el que Millie Bobby Brown describe cómo fue besar a su compañero Louis Partridge en una de las escenas de la segunda película de Enola Holmes.

En aquel video, la actriz comenta que simplemente agarró la cara de su compañero y lo besó, generando una reacción de asombro por parte del actor.

“Fue en el ensayo, le agarré la cara y lo besé, y él estaba muy sorprendido (…) es realmente emocionante ver a una chica dar el primer paso” dijo la actriz.

Ante las declaraciones de Millie Bobby Brown, una coordinadora de escenas íntimas llamada Jessica Steinrock compartió un video en su cuenta de TikTok en el que critica lo dicho por la actriz, pues señaló que no fue adecuado sorprender a su compañero, pues las escenas íntimas y de peleas siempre requieren de una buena comunicación.

“Oh no, me encanta Millie Bobby Brown, pero esta no es la preciosa historia que creen que es. Estoy segura de que ella y su compañero de reparto tienen una gran compenetración y mucha confianza, pero no deberíamos sorprender a nadie durante una pelea o una escena íntima jamás” dijo.

«Al final, esto significa que ella no le pidió su consentimiento para besarle. Y cuando tu compañero de escena reacciona sorprendido después de haberle besado, quiere decir que la comunicación no fue como realmente debía ser» añadió.

A la opinión de la tiktoker, se sumaron varios usuarios quienes compartieron el mismo punto de vista, señalando que más que tratarse de un beso se están desarrollando en un ambiente profesional.

“Gracias por señalar esto. Se lo mencioné a un par de amigos y sólo dijeron que mi opinión era extraña” dijo un usuario.

“Creo que la gente olvida que esto no es sólo un beso. Este es un ambiente profesional” mencionó otro usuario.

