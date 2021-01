México.- Thalía y su hermana Laura Zapata se encuentran al tanto del delicado estado de salud de su abuelita, Eva Mange, ya que por su avanzada edad pueden complicarse muchas cosas.

A través de un video en sus redes sociales, Zapata señaló que Eva, quien celebraría este 18 de enero sus 103 años de edad, se encuentra muy mal, pero su familia está al tanto de todo.

ADVERTISEMENT

Ha sufrido una merma en su salud y yo me encuentro en este momento atendiendo este asunto para determinar el motivo de la disminución de su salud. Agradezco su interés, no les he podido contestar por eso. Les pido una oración por ella y por mí“.

🚨 #LauraZapata denuncia en twitter malos tratos a su abuelita y pide cárcel para los responsables pues la encontró en muy malas condiciones 🚨 Publicado por Suelta la Sopa en Lunes, 18 de enero de 2021

En otra publicación a través de su cuenta de Instagram, la actriz reveló que se hizo una prueba de COVID-19 para poder visitar a su abuela y así poder permanecer a su lado.

Ayer me practicaron la prueba PCR para determinar si tenía Covid-19 y mis resultados son negativos, a Dios gracias. Ya puedo estar con mi abuela.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Laura Zapata (@laurazapataoficial)

Con Información de Agencia