México.-La conductora Laura Bozzo ha dejado ver que prefiere que la gente tenga la piel limpia y sin tatuajes.

No puedes perderte: Jóvenes pelean en vagón del Metro y músico no deja de tocar; recuerda a escena de ‘Titanic’

Fue la periodista de espectáculos Ana María Alvarado quien reveló que a la conductora peruana no le gustan los tatujes.