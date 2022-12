México.-Tremendo escándalo se armó en redes sociales, en especial en TikTok, pues circula un video donde Paola Suárez y Wendy Guevara, de Las Perdidas, se agarraron a golpes en lo que parece un bar de la Ciudad de México, lo que causó preocupación entre sus fanáticos.

Y es que hasta el momento nadie sabe por qué las dos influencers mexicanas se fueron a los golpes, pues como es bien sabido, tanto Paola Suárez como Wendy Guevara llevan una amistad desde hace años, por lo que a muchos se les hizo extraño este zafarrancho.

Hasta el momento el video lanzado en TikTok donde comparte mucho contenido de Las Perdidas y su clan cuenta con poco más de 900 likes además de varios comentarios de todo tipo donde se hacen las suposiciones del porqué pudieron terminar tan mal, las dos chicas trans más populares del momento.

«Ojalá sea actuación y digan eso fue parte del show…. no quiero un mudo donde no sean amiga», «Paola tomada es muy mala copa, eso lo han dicho mucho ellas, ha Salma le pego sin motivo alguno», «Hermanas es que acuérdense que el alcohol saca sus verdades y ninguna de las dos me imagino soporto», «Siento que a Paola le gana el coraje pues al final de cuentas la que sobresalió fue más Wendy y Kimberly», escriben las redes sociales.

