México.-Yeri Mua se encuentra de viaje en España junto a otras celebridades, entre ellas la cantante Anitta y el tiktoker Kunno. La influencer mexicana ha documentado cada momento de su travesía en redes sociales, donde se ha mantenido en contacto con sus fans a través de transmisiones en vivo que ha realizado en medio de sus cenas o paseos nocturnos.

Sin embargo, en un reciente live vivió un incómodo momento por culpa de Kunno, esto luego de que el tiktoker la corrigiera frente a sus millones de seguidores por pronunciar de manera incorrecta el nombre de una exclusiva marca de ropa.

Yeri Mua, Domelipa y Kunno cenaron el fin de semana junto a un grupo de amigos en un restaurante de Madrid, sitio en el que la influencer decidió conectarse en vivo con sus seguidores para hablar de las bolsas de lujo que ha adquirido durante su viaje.

​»Por allá están mis bolsas, pero no fue a ‘versachi’, la verdad nada más tenía un…», comentaba Yeri Mua hasta que Kunno la interrumpió y la exhibió por pronunciar de manera incorrecta el nombre la casa de modas italiana. «Versace (‘versache’)», la corrigió el tiktoker, a lo que Yeri Mua le preguntó: «Y, ¿tú cómo sabes?».

Kunno le explicó que lo aprendió en un clip que grabó la directora de la marca: «Versace, ¿no viste el video viral de Donatella Versace que sale diciendo: no es ‘versachi’, es ‘versache’? Es un video muy viral». Yeri Mua​Yeri Mua le responde a Kunno por exhibirla La influencer hizo un gesto de incomodidad por la manera en la que Kunno la expuso frente a sus seguidores.

Al notar la molestia de la influencer, el tiktoker le explicó que solamente la corrigió para que no quedara mal ante otros. “O sea, no está mal que digas ‘versachi’, pero es para que te veas más p*rr*, porque así cuando veas a alguien la puedes corregir y te ves más perra”, La famosa le reclamó a Kunno por querer mofarse de ella, comentario con el que varios internautas estuvieron de acuerdo, pues consideraron que el tiktoker trataba de «humillarla».

«Te estoy dando un consejo de amigas, para que seas más perra todavía», dijo Kunno. No obstante, su justificación no convenció a Yeria Mua que le contestó: «Las amigas no corrigen en público».

Yeri Mua invita costosa cena a sus amigos en España En otro video recopilado por la cuenta @chismecitosturbiosfans se observa a Yeri Mua aceptó pagar la cena a sus amigos luego de que Kunno asegurara que le tocaba cubrir los gastos. El influencer aseguró que era realmente «poquito», si bien, la cuenta ascendía a los 180 euros, unos 3 mil 6 pesos. «Yo invito», dijo levantando la mano, «sí está barato, comimos todos».

