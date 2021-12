México.-Tal parece que Lalo Mora aprendió la lección tras los diversos escándalos de los que fue protagonista en meses pasados, luego de que el cantante de regional mexicano fuera señalado por hacer tocamientos a algunas de sus seguidoras en distintas ocasiones.

Y es que el cantante de 74 años evitó a toda costa el contacto con las mujeres que asistieron a verlo tocar este fin de semana en el Domo Care, en Guadalupe, en el estado de Nuevo León, donde Lalo se presentó como parte del evento Palomazo norteño.

Lalo Mora, originario del poblado La Arena, en el municipio Los Ramones, Nuevo León, interpretó temas de su repertorio como Mi casa nueva, El rey de mil coronas, El hombre que más te amó y El corrido de Monterrey.

El compositor de corridos como Laurita Garza y uno de los fundadores de Los invasores de Nuevo león fue abordado en el concierto por varias mujeres, quienes le pedían al cantante una fotografía, pero al principio se negó a una de ellas en el escenario: “No mamita, me tienen prohibido”, le dijo a una fan, “Ojitos sí, manitas, no”, agregó ante los chiflidos del público.

Luego una de sus admiradoras logró tomarse una selfie con el artista, pero en esta ocasión Lalo mantuvo sus manos quietas. Ante ello, varias mujeres más aprovecharon el momento y se acercaron al compositor para tomarse con él una fotografía, repitiendo a modo de broma para él “Ojitos sí, manitas, no”. Entonces Lalo las abrazó, pero sin hacer los tocamientos por los cuales ha sido duramente criticado.

Luego de que el cantante de música regional mexicana reapareciera hace unas semanas justificando el haber tocado un seno a una de sus seguidoras -hecho que quedó captado en video-, argumentando que ‘’se iba a caer’’, el intérprete volvió a dar de qué hablar a principios de noviembre por reincidir.

‘’Me iba a caer, la muchacha se asustó, me aventó, no, no me agarré, sencillamente se asustó y me aventó ella’’, indicó entonces el controvertido músico de 74 años.

Y es que ahora se ha viralizado un nuevo video, presuntamente grabado el día 30 de octubre durante su actuación en El Domo, en San Luis Potosí, en el que se observa cómo una mujer comienza a bailar con el rey de mil coronas, quien le corresponde y la toca mientras ella continúa bailando.

En la grabación se puede ver cómo la mujer enfundada en un vestido negro y un escote cruzado, baila pegándose al excantante de Los invasores de Nuevo León, a lo que éste corresponde ‘’llevándola’’ en los pasos de baile, para después girar y bajar su mano a la altura de la espalda baja y los glúteos.

El momento que también fue captado en video causó comentarios encontrados, pues mientras algunos criticaron a la mujer por ser partícipe en la dinámica del veterano artista, de nueva cuenta los usuarios se lanzaron contra Mora, asegurando que una vez más se mostró irrespetuoso contra una mujer, esto pese a las múltiples acusaciones que se han efectuado en su contra.

´´Este señor no entiende y no aprende’’, ‘’Sigue de mano larga y ya le gustó hacerse el chistoso’’, ‘’Ella está acosando al viejillo’’, ‘’Cada quien es dueño de sus actos y se ve que ella está muy contenta’’, ‘’Ese viejo es un asqueroso’’, ‘’Por unas pagan todas’’, son algunos de los comentarios vertidos en las redes sociales.

IMÁGENES FUERTES

Fuente Agencia