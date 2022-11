México.- Alfredo Adame ha estado en el centro de la farándula durante los últimos veces debido a sus declaraciones y hechos en los que se ha visto involucrado, como el último de ellos, una pelea que le costó el 30 por ciento de la vista en uno de sus ojos.

A través las cuentas oficiales del programa televisivo “Venga La Alegría”, se difundió un video en el que se observa a Adame someterse a un ritual, mejor conocido como ‘limpia’, realizado por el brujo Yamarash.

El brujo acudió hasta la casa del también conductor para realizar el ritual, en el que, con ayuda de ruda, incienso, lociones, agua, tierra y fuego, buscan alejar la mala suerte y atraer la buena fortuna a la vida del actor.

“La mala entraña, eso va para afuera. (…) Lo primero que le pedí fue que güilas y zuripantas no”, dijo.

Alfredo comentó que tampoco espera reconciliarse con sus hijos “pues ya no, no hay forma, y mira que fui toda la vida muy conciliador, pero pues ya cómo”.

Yamarash le entregó al actor una bolsa de terciopelo rojo con cuarzos y un espejo para su protección.

Alfredo Adame fue golpeado debido a que supuestamente intentó grabar a dos personas que acababan de ser baleados cerca del domicilio donde habita el actor.

Trascendió, de acuerdo con los vecinos del conductor que los responsables de golpearlo fueron familiares de la persona que perdió la vida durante los hechos violentos.

Se informó que los familiares de la víctima se enfurecieron al ver que Adame intentaba grabar el cuerpo de la víctima, hecho que desató la violencia.

A través de redes sociales, usuarios se mostraron a favor de los familiares de la persona fallecida, señalando que Alfredo Adame debió tener respeto, por lo que no condenaron el golpe sufrido por el actor.

Debido a estos golpes, el actor perdió el 30 por ciento de su vista, además de que existe la posibilidad de que desarrolle más padecimientos.

“30% pérdida del ojo por default, el ojo derecho está más arriba que el izquierdo y el párpado también, el nervio óptico no está afectado, nada más se irritó, pero los músculos están estresados. Que en tres meses, en cinco años o en 20 años me salga un glaucoma, que seguramente sería un milagro que no me pasará”, concluyó.

¡Te presentamos en exclusiva la "limpia" que tuvo Alfredo Adame para evitar meterse en más problemas! 😱🙌📺 #VLA #DíaDeMuertosVLA pic.twitter.com/PLzBWAFc0F — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) November 2, 2022

Con Información de Comunicado