México.-Fue a finales de la década de los 80 cuando Daniela Castro surgió como un valor juvenil en la pantalla mexicana al participar en telenovelas populares de la época, como el clásico Cadenas de amargura, melodrama con el que conquistó al público y la colocó como una estrella.

Al paso de los años siguientes, la actriz se fue consolidando, y además de encarnar a las protagonistas de las historias, también comenzó a interpretar villanas, quizá sus papeles más populares en los casi 40 años de trayectoria de la actriz.

ADVERTISEMENT

Sin embargo, un escándalo que vivió en 2018 la famosa que proviene de una familia de artistas la alejó del medio del entretenimiento y marcó su carrera en el sentido negativo. Y es que en septiembre de ese año la famosa fue arrestada por supuestamente haber intentado robar algunas prendas en una tienda de ropa en San Antonio, Texas, Estados Unidos.

Daniela Castro fue remitida ante las autoridades por presuntamente haber hurtado siete prendas de la tienda departamentel Saks Fifth Avenue Off 5th, con un valor de alrededor de 700 dólares.

La actriz fue detenida por los guardias de seguridad al salir de la exclusiva boutique y para quedar en libertad tuvo que pagar un multa de 815 dólares. Daniela en todo momento negó los cargos, por lo que la empresa consideró seguir un proceso de investigación del caso.

Según la defensa de la actriz de Lo que la vida me robó, todo fue un malentendido, pues habría ido a la tienda con bolsas de ropa y accesorios que planeaba regresar, y por error metió otras prendas.

El tema se hizo viral inmediatamente en México y el público comenzó a lanzar fuertes críticas hacia la histrionisa, quien también fue objeto de crueles memes y bromas que la tacharon de “cleptómana”.

En diciembre de ese 2018 la famosa regresó a México para ofrecer una rueda de prensa, en la que declaró que no estaba padecía cleptomanía, como en diversos medios de comunicación se había difundido.

Entre lágrimas, la actriz de hoy 53 años dijo también que su arresto y acusación habían sido una total injusticia que le generó un profundo daño psicológico y físico ante la ola de ataques en las redes sociales. Además, comunicó que emprendería una demanda contra la tienda ante un presunto caso de discriminación.

“He vivido la experiencia más difícil de mi vida. He sido juzgada, crucificada y señalada, derrotada y humillada”, dijo llorando entonces la sobrina del comediante Benito Castro. Asimismo, Daniela manifestó que esa bochornosa situación le hizo perder varias ofertas de trabajo en el medio del espectáculo, aunque no quiso mencionar los nombres de los proyectos en los que ya no fue requerida.

Fue entonces que las autoridades estadounidenses determinaron que Daniela era inocente de los cargos que se le imputaron, pues no se encontraron pruebas para inculparla. Sin embargo, esta situación que se hizo del conocimiento público fue tan fuerte para ella que a la actriz ya no le quedaron ganas de regresar al mundo de las telenovelas, siendo que su último trabajo en la pantalla fue en Me declaro culpable, meses antes de su detención en Texas.

Pero ahora, este día 2 de noviembre, la actriz que permanece alejada de los reflectores compartió una publicación en Instagram donde hizo una alusión al penoso caso que protagonizó hace más de cuatro años.

“En la vida, la verdad y justicia siempre sale a la luz -02 de noviembre de 2022- ¡Los amo!”, escribió al pie de un video donde se le ve pagando una compra en la que parece ser la misma tienda donde fue arrestada, en el evento aquel tras el cual su carrera no volvió a ser la misma.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Daniela Castro (@danielacastro.oficial)

Fuente Agencia