México.-Kenia Os no pudo entrar al concierto de Bad Bunny en el Estadio Azteca, así lo dio a conocer la propia cantante a través de sus redes sociales.

En medio del caos que se generó por el robo, clonación y uso de boletos falsos para el concierto de Bad Bunny, Kenia Os informó que ella fue una de las afectadas por la situación.

Por medio de sus redes sociales, Kenia Os compartió algunas publicaciones en las que señaló que no pudo entrar al Estadio Azteca para disfrutar del concierto de Bad Bunny.

Una triste Kenia Os no pudo entrar al concierto de Bad Bunny: te veo en otra vida Benito

A través de su cuenta de Twitter, Kenia Os compartió varios mensajes en los que señaló que no pudo entrar al concierto de Bad Bunny en el Estadio Azteca, de ayer viernes 9 de diciembre.

En un primer tuit, la cantante mexicana se dirigió a Bad Bunny, aunque no arrobó la cuenta del reggeatonero, para indicar que no la dejaban entrar al concierto.

En otro mensaje, apuntó que se dio por vencida en su intento por ver a Bad Bunny en concierto, pues al retuitear un comunicado del Estadio Azteca, sentenció que vería en “otra vida”a Benito.

En una última publicación, Kenia Os destacó que en verdad hizo el intento para ingresar el Estadio Azteca, pero no le fue posible.

Al respecto, narró que al llegar a la puerta del “coloso de Santa Úrsula”, se encontró con que había miles de personas afuera del recinto.

Ante dicha dicha situación, Kenia Os pidió a sus seguidores que tuvieran la intención de ir al concierto de Bad Bunny, tener mucho cuidado, pues dijo que ella solo se bajó un instante y se topó con el caos.

Lo anterior no solo por la multitud, sino que agregó, muchas personas la reconocieron y para ir al concierto de Bad Bunny, no acudió con seguridad debido a que sus accesos eran directos.

De verdad lo intenté y no se pudo, llegue a la puerta y hay miles de personas a fuera, PORFAVOR tengan mucho cuidado yo me baje 3 segundos fue imposible y un caos, aparte mucha gente me reconoció y no vine con seguridad porque mis accesos eran directos. 🥲

— NINI (@keniaos) December 10, 2022