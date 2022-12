México.-La actriz mexicana Michelle Rodríguez ha creado un precedente en la televisión y el cine del país, por lo cual Netflix quiso hacer una serie inspirada en su adolescencia llamada “La Flor Más Bella”.

Esta nueva producción de Netflix México tiene como protagonista a Esmeralda Soto, quien le da vida a una Michelle, en la época de preparatoria, donde atraviesa por problemas relacionados a los estándares de belleza e incluso se involucra en un “octágono amoroso”.

ADVERTISEMENT

A través de la comedia y situaciones no tan alejadas de la realidad, “La Flor Más Bella” logra transmitir un mensaje sobre la importancia de eliminar las etiquetas de la sociedad, creer en uno mismo y cumplir los sueños por locos que parezcan.

La serie se estrena este 7 de diciembre en la plataforma de streaming y contará con un total de ocho capítulos.

Yo al principio me clavé en conocer cómo era la vida de Mich, me puse a investigar cómo eran los sagitarios, entrevisté a todos sus amigos para que me dijeran si tenía algo malo, porque no podía ser tan perfecta, mi plan era irme a quedar en la casa de los papás de Michelle, yo enloquecí.

Y después me dijeron que esta era una ‘Mich’, por que la serie está basada en – ella, pero no es una ‘bioserie’, nos da mucha oportu nidad de jugar y es maravillosa, porque es un personaje increíblemente bello, está hecho con el amor de muchas personas y sobre todo con la semilla de Mich”, dijo Esmeralda.

La serie también cuenta con la participación de otros actores como Isabel Yudice, quien le da vida a “Yadi”; Alicia Vélez, como “Tania”; Michelle Olvera como “Brenda”; Luis Fernando Pe ña, como “Fer”; Germán Bracco interpreta a “Dani; Tadeo Tovar es “Mati”; Ishbel Bautista es “Majo”; Luisa Huerta interpreta a “La Abuela Concha” y Angélica Rogel es la “Dra. Hilda”.

La protagonista también hace videos para Tiktok, en donde la mayoría de las veces busca erradicar la gordofobia que existe en el país y dijo sentirse muy orgullosa de ello.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de MICHELLE RODRÍGUEZ (@michihart)

Fuente Agencia