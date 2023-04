México.-El pasado 9 de abril el cantante Julian Figueroa perdió la vida a los 27 años de edad debido a un infarto en el miocardio, la partida del hijo de Maribel Guardia comisionó al mundo del espectáculo.

Celebridades se dieron cita desde las primeras horas del lunes 10 de abril en la casa de la cantante y actriz para presentar sus condolencias, sin embargo esto desató un caos entre famosos y prensa quienes arribaban los alrededores de la propiedad, algo que Cynthia Klitbo crítico.

Desde altercados entre algunos artistas con la prensa, como fue el caso dela hija de Olivia Collins con la periodista Mónica Castañeda, sumando que a algunos artistas como Lorena Herrera intentaron entrar a la casa de Maribel Guardia aunque les fue negado el acceso ya que se le daría prioridad a la familia provocó que la actriz Cynthia Klitbo, quien compartió escena con Maribel Guardia en 2017 y con quien tuvo un desacuerdo durante, no dudó en dejar cualquier conflicto para defenderla y lanzó críticas a otros artistas asegurando que le parecía una “falta de respeto”.

Cynthia Klitbo criticó a la prensa y a colegas por no respetar el luto de Maribel Guardia

Fue durante el programa La Mesa Caliente donde Cynthia Klitbo fue tajante sobre el tema y se lanzó contra las celebridades que habrían intentado entrar casa de Maribel Guardia luego de que la actriz pidiera privacidad ya que aseguró que “se trataba de un momento de profundo dolor al que no se le dio el respeto que se requería”.

“Conozco a Maribel desde hace 30 años. No somos íntimas amigas, pero hemos sido compañeras muchos años. Es una persona que no se mete con nadie. A mí me pareció prudente no llamarle por teléfono en estos momentos porque todo mundo quiere estar en el funeral”, dijo.

“Si bien ella es una imagen pública, es una familia de famosos, un duelo es un duelo. A mí me duele mucho que a veces los mismos compañeros por salir, porque eso es lo que parece, empiezan a sacar en sus redes la única foto que tuvieron o algo así y me parece una falta de respeto (…) Perdón, pero yo me mantengo hasta el día que me encuentre a Maribel y sea presente el momento”.

Además fue crítica con las personas que realizan la actividad periodística, afirmando que “no por ser chismoso se es periodista, es una carrera”.

“Una cosa es la ética profesional, ver un reportero y decir: ‘Nos agredió’, cuando yo veo que los reporteros la estaban agrediendo, si no quiere dar la nota no la pueden obligar”.

Por su parte, la periodista Myrka Dellanos quien la acompañó durante la charla, comentó que el lanzarse de esa manera por una nota está en el criterio de una persona y contó cuál es su proceso en la obtención de información en un momento así.

“Yo soy periodista también y si voy a cubrir a una persona cuyo hijo ha muerto, si yo tengo que tomar un paso atrás y no tener la nota como me lo está pidiendo mi productor también hay que poner las cosas en la balanza”, comentó la periodista.