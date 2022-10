Paola reconoció que no tenía ganas de entablar una discusión, así que simplemente cargó a la mujer para moverla de su lugar y fue a buscar otra silla para ella.

«La verdad no lo pensé mucho, no tenía ganas de verbalizar absolutamente nada, pero no me pareció cómodo que estuviera sentada junto a él y entonces hice lo siguiente -no puedo creer que lo estoy contando-: siempre he sido, pues grande, fuerte, determinada, y entonces simplemente hice algo, la cargué con todo y silla, poquito, no creas que hasta arriba, la moví unos centímetros, los suficientes para traer otra silla y sentarme yo y ya».

Mencionó que los invitados con los que compartía la mesa se quedaron sorprendidos ante la situación, pero segundos más tardes comenzaron a reírse del momento.

«Nadie lo podía creer, no sé si fue incómodo incluso para el resto de los que estaban en la mesa, pero luego muy chistoso. Entonces ya después se partieron de risa, fue muy evidente que pues me había incomodado su (acción), pero y ya, y yo seguí platicando como si nada».

