México.-Este 9 de abril se dio a conocer la muerte de Julián Figueroa, hijo de Maribel Guardia y Joan Sebastian. El músico y actor falleció a los 27 años de edad por un “infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular”, sin embargo, aún no se conoce la razón de por qué su cuerpo dejó de funcionar de esta manera.

ADVERTISEMENT

Junto a José Manuel Figueroa, Julián era el otro hijo de Joan que más había estado presente en los medios, a pesar de la compleja relación que tuvo con su padre. Joan y Maribel tuvieron a su único hijo en 1995, y tan sólo un año después, la pareja se separó. Si bien, Sebastian estuvo lo más presente posible en la vida de Julián, Maribel hizo el papel de madre soltera durante varios años, a tal grado de que hasta sus últimos días, Julián vivió en casa de su madre.

Julián y Joan se unieron mucho sobre el escenario

A pesar de todo, Julián mostró su gran amor y respeto por su padre, compartiendo incluso el escenario con el intérprete de Secreto de amor en diversas ocasiones. Como muchos sabrán, el pasado 8 de abril, un día antes de la muerte de Julián, Joan Sebastian hubiera cumplido 75 años, razón por la cual su hijo compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales.

Julián Figueroa tuvo la oportunidad de compartir el escenario con su padre, Joan Sebastian, en el año 2013.

“Que despacio han pasado 8 años, desde el día de tu partida el tiempo sabe más amargo. Y proclaman las personas el tiempo todo ha de arreglar, pero es una vil mentira cada día duele más y sin temor a herir susceptibilidades… aquí les va”, comenzó Julián este mensaje que en retrospectiva causó mucha controversia entre los medios asegurando que era prueba de la depresión en la que vivía el joven.

“Vituperan los fanáticos VIVA EL POETA DEL PUEBLO, pero a mí me me importa un bledo SOLO QUIERO A MI PAPÁ. Al demonio con los grammys con la fama y el dinero, pues mi único deseo es abrazarte… una vez más. Te amo PAPÁ y si me duele tu muerte es porque tu vida era tan valiosa para mi”.

Una canción para sus mejores momentos

ADVERTISEMENT

Y aun con todas las controversias que pudo haber en torno a su relación, también es bien sabido que Joan amaba a su hijo, a tal grado que en el año de 1999, el “Rey del Jaripeo” lanzó el tema titulado simplemente Julián. La canción fue parte del álbum Secreto de Amor, estrenado en el año 2000 y que también contó con otros grandes éxitos del cantautor más famoso de Juliantla como Un Idiota, y por supuesto, la canción que le dio nombre al disco.

En Julián, Joan Sebastian reiteró el amor que le tenía a su hijo, además de que era una pieza que quería que estuviera presente en los momentos más importantes de su vida, como su graduación y su boda. Este apartado es interesante dado que, lamentablemente, Joan Sebastian falleció poco antes de que Julián se casara con Imelda Garza. Sumado a esto, la boda fue muy íntima, con tan sólo 15 invitados incluidos Maribel Guardia. En ese entonces, ella aseguró que Julián tenía la intención de casarse por la iglesia en una gran ceremonia donde, muy probablemente, sonaría el tema que el escribió su padre, sin embargo, esto nunca fue posible.