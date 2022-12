México.- Katherinne Huerta, mejor conocida como Bellakath, denunció que una persona le robó su éxito ‘Gatita’, obligando a su disquera a borrar la canción de todas las plataformas por problemas con los derechos de autor.

La joven realizó un ‘en vivo’ en su cuenta de Instagram para informar sobre este hecho, donde se dijo sorprendida de que alguien la odie tanto para llegar a estos extremos.

“La canción es mía, yo soy la autora, la intérprete y mi productor musical es Alexito Mix y tenemos cómo comprobar porque la tenemos registrada.

“Alguien nos hizo esta mala jugada y no entiendo cómo hay gente que puede llegar a tanto”, dijo entre lágrimas.

La joven comentó que le llegó un correo donde le informaron que no podría continuar utilizando la canción.

“Bueno, la denuncia me llegó un correo y la distribuidora no me dejó ni explicar de los registros y estoy muy triste, porque es un trabajo que hice desde agosto, yo tengo cómo comprobar que yo la escribí, que yo la hice.

“Mi productor tiene cómo comprobar que él hizo la pista. Vamos a hacer una demanda multimillonaria, hasta se crearon una cuenta fake, no sé cómo la gente puede llegar a tanto.

Sobre la denuncia, la cantante aseguró que estas personas lo hicieron con alevosía y ventaja, ya que sabían que las autoridades salieron de vacaciones.

“Ya borraron Gatita de Amazon, de Insta, de Tiktok y estoy así con la impotencia de no poder hacer nada todavía porque justo lo hicieron con alevosía y ventaja de que se fueron de vacaciones.

“Y ahorita no podía hacer nada porque la gente ya está de vacaciones, pero se la van a pelar, yo les voy a regalar la canción, es de ustedes y la voy a subir a mis historias”, agregó.

Bellakath señaló que la canción es “De México para el mundo” y a través de sus historias de Instagram la publicó para que todos sus fans pudieran descargarla y continuar escuchándola sin necesidad de plataformas.

