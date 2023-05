México.- La actriz mexicana Martha Higareda, conocida por protagonizar diferentes películas, entre ellas “No Manches Frida”, se convirtió en tendencia en las redes sociales, luego de que usuarios de Twitter, TikTok, Facebook e Instagram hicieron un recuento de los videos en los que aparece haciendo declaraciones en entrevistas y en su podcast que, según ellos, consideran que son falsas o difíciles de creer, pues involucran desde personalidades del cine internacional hasta extraterrestres.

Aquí te presentamos algunas de las declaraciones de Martha Higareda.

¿Keanu Reeves le limpió la nariz?

La actriz suele contar en cada oportunidad el incómodo momento que pasó junto al actor Keanu Reeves, durante el rodaje de una película «Street Kings», en la que también participó Chris Evans.

Martha recuerda que había una escena en la que tenía que nadar de manera sensual y luego salir de la alberca para encontrarse con Reeves, pero al hacerlo todos los presentes se rieron de ella porque salió con un gran escurrimiento nasal y que fue el mismo actor quien le quitó de la nariz lo que ella misma definió como un «gran moco».

¿Rechazó trabajar en una cinta con Robert Pattinson?

“En algún momento me ofrecieron una película con Robert Pattinson, que últimamente su carrera ha dado un giro impresionante, es muy buen actor; yo en ese momen to iba a hacer ‘No Manches Frida’, y no la hice”, – comentó la actriz.

El motivo fue porque ya estaba comprometida con la producción y prefirió hacer cine mexicano.

En el podcast que tiene con Yordi Rosado, le contó al conductor que su abuelo vio a un alien muerto. “En alguno de los episodios conté un evento que le ocurrió a mi abuelo cuando estaban construyendo una refinería de Pemex, nunca ha visto un fantasma, pero sí vio un alien muerto”, dijo en esa charla.

Ante eso Yordi no se burló ni nada por el estilo, pero sí le comentó que a su familia todo le pasaba, porque siempre tenía una anécdota que contar.

¿Vio a Prince tocando la guitarra en pijama?

También un episodio del podcast con Yordi Rosado dijo que llegó a la casa de Prince y que el músico bajó en pijama, les dio la bienvenida y luego se puso a tocar su guitarra. Martha Higareda dijo que él estuvo tocando viendo a la pared, un largo rato, porque estaba improvisando.

¿Ryan Gosling la rescató de caer?

En una plática que tuvo con Omar Chaparro durante su programa dijo que una amiga suya le pidió que le presentara a Ryan Gosling cuando fuera famosa y recordó que sí se lo cumplió.

Contó que un día que su amiga la fue a visitar a Los Angeles, fueron a comer y a su amiga le cayó mal la comida. Esta le pidió que la acompañara al baño y cuando iban ella se iba a caer, porque se le atoró el suéter, pero de repente e inesperadamente apareció un hombre que evitó que se cayera y era Ryan Gosling, con quien además quedaron mal, pues su amiga soltó gases enfrente de él, pero la culpó a ella.

