México.-El actor mexicano Kuno Becker se lanzó en contra de sus compañeros del medio artístico, Paty Navidad y de Eduardo Verástegui por expresar su apoyo a Donald Trump y apoyar las teorías de conspiración en torno a la pandemia y a las vacunas contra el coronavirus o COVID-19.

En una entrevista, el actor indicó que “apoyar algo que tenga que ver con el fascismo, el nacionalismo y el movimiento de ultraderecha me parece una pendejada. Me parece increíblemente irresponsable, además echándole leña al fuego del lado oscuro del ser humano donde perdemos todos”, dijo.

Contexto. Tanto Paty Navidad, como Eduardo Verástegui expresaron en redes sociales su apoyo hacia el republicano para la Presidencia de Estados Unidos, por lo que fueron blanco de críticas por parte de usuarios.

El actor Kuno Becker expresó su descontento en contra de algunos de sus compañeros del medio artístico por la forma en que han intentado minimizar la pandemia de Covid-19 y por apoyar teorías de conspiración.

“Por eso digo que no hagan caso de las tonterías de la gente que escucha por ahí, de no usar mascarillas, de las teorías de conspiración. La verdad no está chido que digan eso, hay que cuidarse, la gente se ha enfermado muchísimo. El tema se está poniendo cada vez peor y tienen que saber qué escuchar y qué no”.

De la misma manera, el mexicano aseguró que se encuentra trabajando y tomando las medidas necesarias para evitar contagiarse de Covid-19; sin embargo, ante el temor de una posible tragedia que involucre su salud, ha pensado en poner al día su testamento.

