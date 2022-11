México.-La grafóloga Maryfer Centeno analizó el lenguaje corporal de Kunno luego de que viviera un momento incómodo durante una premiación.

En un video, se observa que el influencer quiso saludar de beso al DJ, David Guetta, sin embargo, no fue correspondido.

ADVERTISEMENT

La especialista compartió una grabación en la que señalaba que el creador de contenido había sido invasivo con el músico, lo cual, no fue del agrado de Kunno.

“Había una ridícula en TikTok, porque se hacen de esas personas que leen el lenguaje corporal, cuando de seguro la vieja ni siquiera ha de saber leer”, mencionó el influencer, refiriéndose a Maryfer.

Al respecto, la grafóloga decidió no quedarse callada y así le respondió al tiktokter:

“Con la boquita abierta, a punto de sacar la lengua, se llama boquita de serpiente. Vamos a ver qué dice de mí. Hola, Kunno, el lenguaje corporal no se lee, se analiza y se describe. No se lee, se analiza y se describe, pero no es un diccionario. Es el análisis de personalidad y tiene que ver con los movimientos”, puntualizó.

La especialista agregó que amaba leer, haciendo referencia al primer comentario del influencer.

“Tú dices que yo no sé leer… mira, lo que más me gusta en la vida es leer y escribir. De hecho, tengo cuatro libros escritos…el punto es que sí sé leer y que desafortunadamente es incorrecto. El lenguaje no se lee, se describe y analiza”, declaró.

Maryfer Centeno remató su video comentando que, a pesar de que Kunno presumía sus viajes, no parecía conocer otras culturas.

“Por otro lado, viajar no te hace mejor persona ni tiene que ver con tu calidad moral. Yo creo que la mayoría de la gente no ha tenido la oportunidad de viajar. Qué bueno que tú la tengas, nos da muchísimo gusto. Sin embargo, eso no te hace mejor persona. Y si tu escala de valores es esa, entonces eres más pobre de lo que pensamos”, concluyó.

Fuente Agencia