Asimismo se dice molesta porque algunas personas la juzgan sin conocerla e incluso la condenan por su pasado en lugar de reconocer que se ha superado.

Kimberly Flores asegura que Edwin Luna es su príncipe azul

Por lo que tras dejar claro que ha trabajado para conseguir la posición que tiene, insiste en no estar con Edwin Luna por interés.

La cantante agradece que nunca le faltaron pretendientes, pero con Edwin Luna fue diferente ya que experimentó una química distinta.

“Con él hubo algo demasiado especial. Me llegó el príncipe azul, sorry, no tengo la culpa que a las demás no les haya llegado”, subraya así como pide a sus detractores esperar sentados su separación.

Kimberly Flores y Edwin Luna

“Yo nunca creí que nuevamente me iba a llegar el amor, yo con dos hijos decía: ¿quién se va a fijar en mí? Te entran muchos miedos y sí se puede, no hay edad”

KIMBERLY FLORES

Esto porque en los últimos meses, tras su participación en La Casa de los Famosos, la pareja tomó terapia para reconstruir su relación y aparentemente lo logró.