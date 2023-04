México.- Tras haber anunciado recientemente su compromiso con su novio, Kimberly Irene de «Las perdidas», respondió ante las cámaras si dentro de sus plantes está en convertirse en madre próximamente.

Fue en entrevista para el programa “Imagen Entretenimiento” que la influencer declaró que sí existe la posibilidad de convertirse en madre después de haberse comprometido con su pareja Oscar Baraja.

“Sí he platicado con Oscar eso que me está diciendo, el ser padres, pero hasta ahorita no he pensado en eso. Quizás sí, quizás sí, quizás sí”, comentó la influencer Kimberly Irene en el programa.

Dicho video, fue comentado por cientos de internautas, quienes no dejaron pasar la oportunidad de felicitar a la influencer por lo dicho en la entrevista.

“Kim La más Preciosa Tan Bella por fuera como por dentro. Bendiciones.

“Que Dios te bendiga siempre Kim y te proteja siempre de ésas viboras que te quiere ch!n&ar tu trabajo y tú vida eres una persona bien responsable con Tigo misma y con tu trabajo por eso te amo kim”, se lee en los comentarios del video.

Fue el pasado 28 de marzo cuando Kimberly publicó a través de sus redes sociales que se había comprometido con su pareja Oscar Baraja en Cancún, y tras un video publicado en su cuenta de Instagram fue como la integrante de «Las perdidas» aceptó la propuesta.

“Hoy es un día especial para mi me pidieron matrimonio en medio del mar te amo@oscarbarajas00”, escribió Kimberly en sus redes sociales.