México.-A ocho años del encuentro que tuvo Kate del Castillo con Joaquín “El Chapo” Guzmán en el estado de Sonora, la actriz recordó cómo se desarrollaron esos sucesos y arremetió contra su colega, Sean Penn.

Este 2023 la intérprete de La Reina del Sur habló sobre aquel momento con el capo en Cosalá que marcó su vida, pues ya no pudo volver a vivir en México a raíz de los eventos que se desencadenaron.

Fue durante una entrevista con la periodista María Antonieta Collins, para comentar su participación en la serie Volver a caer, en la que habló sobre su encuentro con “El Chapo”, quien actualmente está pagando una sentencia en un penal de máxima seguridad de Estados Unidos.

Ante el cuestionamiento de la comunicadora, Kate del Castillo aseguró que no se arrepiente de su pasado y que está conforme con las acciones que la han conducido por su vida: “Ni modo”, dijo.

“Lo único que me salva a mí es la verdad, y yo sé quién soy, sé qué mujer soy, sé en dónde la he regado, son decisiones que yo tomé, no me molesta en lo más mínimo de algo que yo decidí hacer y que va a estar en mi vida para siempre”, sentenció.

No obstante, lamentó que esos hechos “se fueron por un lado que yo no quería”, pero señaló que ella sabe por qué hizo esas cosas, así que no se lamenta “absolutamente de nada” de lo que hizo, salvo de una cosa:

“Me arrepiento de no haber seguido tal vez mi instinto y de confiar en gente que no debí de haber confiado, pero fuera de eso no me arrepiento de nada”

Recordó que cuando se reveló la reunión, tuvo que pasar por varios momentos de angustia que la orillaron a salir de México y ver quiénes realmente eran sus amigos. Además, estuvo preocupada por su familia que se quedó en el país, pues se sentía responsable de cualquier cosa que les pudiera ocurrir.

“Fue una depuración en mi vida en todos los sentidos y fueron tiempos de mucho miedo, de no saber si vas a sobrevivir a eso, y no nada más metafóricamente hablando, que esa es otra, los ataques en todos los sentidos y a mi familia. Porque yo como quiera, se me resbalan las balas; pero tengo familia, tengo padres que vivían en México, que viven en México. Yo estoy de este lado (Estados Unidos), entonces me sentía muy responsable de todo eso, sobre todo por ellos”, recordó.

La nueva Kate, ¡en exclusiva! @CollinsOficial habló con @katedelcastillo sobre su obra 'I'm OKate' y tocó el tema de #ElChapo y sus últimas viviencias. pic.twitter.com/JYSM48H2KQ — Despierta América (@despiertamerica) January 26, 2023

